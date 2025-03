Manca Špik nagovarja mlade: Ne verjemite navidezni sreči (Suzy)

»Vzponi in padci v življenju so nekaj običajnega, prej kot to sprejmeš, lažje ti je. Kot mlajša sem se za vsak poraz močno obtoževala, sedaj sem za vsak neuspeh lahko le hvaležna,« je iskrena Manca Špik ob izidu nove skladbe Sreča računa nate. V njej se skriva globoko sporočilo, za katerega pevka upa, da bo našlo pot do mladih src. »V današnjem svetu smo v medijih in na družabnih omrežjih nenehno bombardirani z idealiziranimi podobami uspeha, slave in lepote. Meja med resničnim in navideznim je zabrisana. Vse to mladim povzroča nemalo težav pri sprejemanju sebe in lastnih zmožnosti. S pesmijo...