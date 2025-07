Manca Špik na oddihu: Z Lano je vse lepše (Suzy)

Ob tako prikupni deklici, kot je hčerka priljubljene pevke, so skrbi odveč. Manca Špik iz leta v leto spoznava, kako srečna je, da jo ima. »Biti mamica čudovite Lane je največji privilegij.

Celo sanjski sončni zahodi so lepši v njenem objemu,« je povedala čustvena glasbenica. Družinske počitnice v Dalmaciji so prišle pravi čas, saj so bili zadnji delovni meseci zares naporni. Ampak na pevkino veliko zadovoljstvo je tukaj njena edinka, ki jo razbremeni z vsakim nasmehom.

Teh je na morju še veliko več, saj obe obožujeta čofotanje v slani vodi, uživanje na plaži in obvezno hlajenje s sladoledom. Vmes so še sprehodi skozi stara mestna jedra jadranskih turističnih biserov, nakup kakšnega spominka in zadovoljno pogrezanje v sanje.

Odličen recept za nabiranje energije in ohranjanje brezmejne povezanosti med mamico in hčerko.