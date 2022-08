Manca in Benjamin Izmajlov: 20 let poroke proslavila na oljki

Pevka Manca Izmajlova in njen mož, violinist in producent Benjamin Izmajlov sta eden najbolj usklajenih in navdihujočih parov na slovenski glasbeni sceni. V teh dneh sta praznovala prav posebno obletnico, in sicer je minilo dvajset let od trenutka, ko sta si obljubila večno zvestobo.

Častitljivo obletnico sta praznovala na prav poseben način, in sicer sta v objemu morske pokrajine in oljk posnela romantičen filmček, ki ga bosta svojim oboževalcem v kratkem predstavila na družabnih omrežjih. »Začelo se je tako, da sva skupaj splezala na oljko. S posebnim pogledom. Skupaj sva močna,« je ob okrogli obletnici povedala pevka, ki je najdražjega spoznala kot študentka in se vanj v trenutku zaljubila.

»Drug drugemu sva najpomembnejša opora. Manca me je in me še vedno navdušuje s svojo esenco. Zmeraj se dobro počutim – nikoli mi ne žre energije. Oči so iskrive in nasmeh je čaroben. Čisto preprosto,« pa je Benjamin nekoč razkril recept njune neuničljive bolezni.