Mamin poročni prstan na roki Alenka Ružič Jovović (Suzy)

Čeprav se je poročila že poleti, se je v teh dneh poklonila spominu svoje ljubljene mame, ki je preminila pred desetimi leti.

»Pogrešamo te,« je zapisala na družabnih omrežjih, »čeprav vem, da si z nami vsak dan. Vem tudi, kako bi uživala na poroki in bila ponosna na vseh 10 vnukinj in vnukov.« Vse odkar je Alenka srce tudi uradno podarila Marku Jovoviću, je mama z njo vsak trenutek, saj si je na poročnem obredu nadela njen poročni prstan.

Za vedno! Foto: osebni arhiv/Instagram

»Tvoj 50 let star poročni prstan zdaj krasi mojo roko. Ne bi si mogla izbrati lepšega,« je zapisala športnica in podjetnica, ki je objavila še fotografiji sebe in mame, na kateri je spet videti, po kom je podedovala milino na obrazu.