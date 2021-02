Mamica Suzana Kozel: Liam obožuje sestrico Emo

Televizijska novinarka in voditeljica Suzana Kozel je z novim letom dobila najlepše darilo – malo princesko Emo. Mlada družinica zdaj šteje štiri člane. »Mala štručka je pravi čudež narave,« ganjeno pravi novopečena mamica. »Porod pa neverjetni ples, ki ga narekuje žensko telo. Zame je bila ključna psihična priprava, zato sem med nosečnostjo veliko meditirala in vizualizirala. Že v prvi nosečnosti me je bilo izjemno strah porodne bolečine, zato sem se takrat pripravljala tudi s pomočjo hipnoze. To je verjetno še en dokaz, da imam stvari rada pod nadzorom,« doda v smehu. Mala Ema se je pridružila bratcu Liamu, ki je svojo sestrico zelo lepo sprejel. »Naš dveletnik me je pozitivno presenetil. Do sestrice je zelo nežen, veselo gruli, ko jo boža po nogicah, sploh pa je izjemno ponosen, saj je moja desna roka pri previjanju,« pravi Suzana, ki je zaradi sladkih skrbi nekaj časa ne bomo videli na malih zaslonih, zadovoljno. »Ema se za zdaj lepo doji in spi, a dobro vem, da se to lahko spremeni čez noč,« še pove.

