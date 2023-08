Mami mu pomeni vse! (Suzy)

Ganljivi so izlivi čustev, ki jih otroci izkazujejo staršem. Anže Škrube ne zamudi priložnosti, da se lahko posveti mami. Gospa Olga je edinca lepo vzgojila in mu še danes nudi močno podporo pri uspešni mednarodni karieri, on ji vrača s spoštljivim in ljubeznivim odnosom.

Čeprav sta večino časa vsak na svoji celini, ona v domačih Kosezah, on pa po v Los Angelesu, jo rad preseneti z nepričakovanim obiskom. Še bolj mamljivo je, kadar jo povabi v mesto angelov. Najraje za njen rojstni dan, da je deležna razvajanja in pozornosti, ki si ju nedvomno zasluži. Priznani plesalec, koreograf in režiser si v natrpanem urniku z veseljem vzame čas za najpomembnejšo žensko v svojem življenju in ponosno prizna, da mu pomeni vse.

Vedno se tako skupaj z veseljem naužijeta trenutkov pod kalifornijskim soncem.