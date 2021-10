Mame hollywoodskih ikon (FOTO)

Katharine Hepburn in Katharine Martha Houghton

Mama izjemne igralke je bila feministka in aktivistka, hčer pa je od otroštva naprej spodbujala, naj se postavi za svoja prepričanja. Katharine je bila z mamo na številnih demonstracijah za izboljšanje položaja žensk. Aktivist in borec za pravice je bil tudi igralkin oče. Zvezdnica je nekoč dejala, da je imela veliko srečo, da so jo vzgajali tako izjemni starši. Verjela je, da je bila uspešna prav po zaslugi svoje vzgoje.

Elizabeth Taylor in Sara Sothern

Mama igralke z najlepšimi očmi v zgodovini Hollywooda je bila tudi sama igralka, ki je svoje neuresničene ambicije poskušala uresničiti prek hčerke. Elizabeth je morala že pri dveh letih obiskovati pevske in plesne vaje, ko pa je malce odrasla, jo je mati začela učiti še igranja. Kadar je hči pozabila kako vrstico besedila, s katerim sta vadili, jo je imela navado udariti po glavi. Kot najstnica si je Elizabeth želela prenehati igrati, a ji je mati tega ni dovolila, češ da je njena odgovornost uporabiti svoje darove.

Audrey Hepburn in Ella van Heemstra

Mama večne stilske ikone je bila baronica in do svoje hčerke zahtevna in kritična. Audrey je vse življenje menila, da je grda, saj ji je mati to nenehno vbijala v glavo. Govorila ji je, da je presuha, da nima ženstvenih oblin, jo celo klicala 'grdi raček'. Kljub temu je zvezdnica v materi videla zaveznico in je z njo ohranjala lepe družinske odnose. Prav mamina zahtevnost je bila najverjetneje tista, ki je pripomogla k temu, da je bila igralka perfekcionistka v vsem, kar je počela.

Rita Hayworth in Volga Hayworth

Prava resnica je prišla na dan šele po igralkini smrti: Rito Hayworth je pri rosnih 12 letih zlorabljal njen oče. Mama je za zlorabo vedela, hčerki pa je poskušala pomagati tako, da je spala pri njej v postelji. Čeprav je mama ni zares zaščitila in denimo prijavila očeta policiji, je Rita ni izločila iz svojega življenja, ko je postala slavna, pač pa je z njo ohranjala topel odnos. Za igro pa jo je, v nasprotju s plesom, za katerega je navijal oče, navdušila prav mati.

Jean Harlow in Jean Poe Harlow

Prva hollywodska zapeljivka je imela pretirano zaščitniško mamo, ki je poskušala bdeti nad vsako podrobnostjo hčerinega življenja. Ker je mama sama sanjala, da bo igralka, a je bila tedaj za kariero v Hollywoodu že prestara, je vso energijo usmerila v hčerin uspeh. Zaradi njega se je ločila od Jeaninega očeta in se z Jean preselila v Hollywood. Jeanin prvi zakon, ki je trajal le osem mesecev, naj bi bil v resnici plod igralkine želje, da se čim bolj oddalji od matere.

Svojim hčeram so podarile dobre gene, ki so prispevali k njihovi nesmrtni lepoti, in jih spodbujale, da so stopile na pot, ki je vodila k slavi, a ne vedno na najbolj primeren način.Velike zvezde Hollywooda so imele s svojimi materami pogosto zapletene odnose, ki pa so na svojevrsten način skozi bridke izkušnje včasih postali stopnica do njihovega velikega uspeha.