Malce drugačni Jokerji: najprej v Španijo

Pa so le dočakali, da jih pred objektiv dobi naša vrhunska fotografinja Urša Premik! Mojstrica izvirnih idej je skupino Joker Out spravila v orjaški balon, tam pa se je zgodila magija. Fantje so se prelevili v kuštrave zapeljivce, za dinamične pričeske se je tokrat potrudil Loui Ferry, zato so hitro spominjali na svetovne zvezde.

Nekateri so v pevcu Bojanu videli podobnost z vročim Italijanom Damianom iz zasedbe Måneskin, drugi so našli vzporednice z Britancem Harryjem Stylesom. Nas so navdušili s sproščenostjo in pripravljenostjo na evropski pohod. Za pokušino se bodo najprej podali v Barcelono, kjer jih čaka prvi veliki evrovizijski koncert, nato pa so na urniku še Varšava, Madrid, Amsterdam in London. »Mi smo pripravljeni, da obnorimo ljubitelje dobre glasbe,« nam sporočajo mladeniči med pripravljanjem kovčkov.