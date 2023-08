Malce drugačne priprave slovenskega pevca na prestižno tekmovanje (Suzy)

Vse je že skoraj nared za festival slovenske Popevke. Tudi Nino Ošlak je že v nizkem startu, da se končno preizkusi na tem prestižnem glasbenem tekmovanju. Gostila ga bo nacionalna televizija, pevec pa si je pred nastopom privoščil odklop od mestnega vrveža. »Čeprav je monden grški otok znan po najbolj ekskluzivnih zabavah in zvezdniškem obisku, lahko tudi na Mikonosu privoščiš mir. Vedno najdem ugodno povezavo, zelo mi je všeč klima, ker veter nenehno pihlja, vendar ni nadležen, zato ni tiste pasje vročine. Svoje dodajo še grška romantika, bele hiške, nebeška modrina in odlična hrana,« pove, bogatejši za sveže spomine. »Otok je ravno dovolj velik in hkrati majhen, da ga lahko raziskujem z motorjem. Vedno odkrijem kakšen nov kotiček, ki še ni obljuden, in se z užitkom vržem v morje. Prej pa se zaščitim z najvišjim faktorjem,« opozori na posledice žgočega sonca.