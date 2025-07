Maksim Mrvica: Mojster, ki je nastal z vajo (Suzy)

Na ptujskem festivalu Arsana je Maksim Mrvica poskrbel za še en izjemen glasbeni dogodek v najstarejšem slovenskem mestu. Eden najbolj priznanih svetovnih klasičnih crossover pianistov je občinstvo na Mestni tržnici, osupljivem koncertnem prizorišču na prostem, popeljal po poteh svojega ustvarjanja, saj je 50-letnik v karieri ustvaril že kar 13 studijskih albumov. Njegov koncert je bil kot že velikokrat tudi tokrat recept za uspeh in dobro druženje še dolgo v noč.

Visokorasli, skoraj dva metra visoki hrvaški virtuoz vsakokrat ponudi zelo razgiban repertoar, tokrat je ponovno navdušil z uspešnicami skupin ABBA in Queen ter klasikami Chopina, Čajkovskega in Prokofjeva, manjkale niso niti močno prepoznavne note soundtrackov pomembnih televizijskih nadaljevank, kot je Igra prestolov, ali filmov, kot so Pirati s Karibov.

Umetnik, ki priznava, da še vedno vadi tako kot nekoč, verjame, da je v tem ključ njegovega uspeha. Čaka ga še kar nekaj nastopov, ravnokar je odigral koncert v Budimpešti, pot ga bo prek Prage in Istanbula jeseni pripeljala tudi v Cankarjev dom.