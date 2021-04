Maja Roš Kanellopulos: Težko je bilo zapustiti službo, prijatelje in Ljubljano

»Moj oče je s Štajerskega, mama pa Koprčanka, tako da smo bili prišleki. Oče je v Tolminu služboval kot zdravnik, nato sva se rodili z Ano in smo ostali. Živeli smo v bloku, v četrtem nadstropju, in skozi okno svoje sobe sem gledala v tolminske vršace. Popoldneve smo otroci preživljali na dvorišču. Zime so bile podrejene smučarskim treningom. Tri ure v šoli, pa na smučišče Livek. Kjer je bila nekoč smučarska koča, so danes Nebesa, kjer živimo. Trenirali smo še na leskove kole, ki smo jih barvali v kleti bloka,« se spominja Maja. Maja Roš Kanellopulos je sprejela pomembno odločitev...