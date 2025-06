Maja P. Kastelic, ilustratorka: Če mencaš in si preračunljiv, se ne obnese (Suzy)

Ob njenih ilustracijah boste imeli občutek, da se je ustavil čas. Ni moderne tehnologije, ni motečih naprav, samo starinski občutek topline in domačnosti. Za slikanico Povabilo je letos, ko je po desetih letih ponovno izdala avtorsko slikanico, prejela že drugo Levstikovo nagrado. Mednarodno uveljavljena ilustratorka in prejemnica številnih nagrad je z njo ustvarila nekaj, kar bo v veliko veselje tudi večjim in starejšim. Začne se, ko pismonoša prinese prvo skrivnostno povabilo. Bivališča živalskih junakov so polna drobnih predmetov in podrobnosti, v katerih lahko uživajo bralci vseh starosti.