Maja Keuc: V dvoje skozi izzive in preizkušnje

Maja Keuc je po ascendentu resna, odgovorna, ambiciozna, poslovno usmerjena, prizemljena, lahko rahlo zadržana kozoroginja, ki je lahko zelo stroga do sebe in drugih, a dobro ve, kaj hoče. Ker je njen vladar Saturn v vodnarju, je hkrati inovativna, napredna, moderna, odštekana, ima globok humanitarni čut in jo pretresejo družbene krivice. Luna v lahkotnih dvojčkih poskrbi za vedrejši del njenega značaja, tako se rada druži, zabava in spoznava nove ljudi. Za ustvarjano žilico, talente in prepoznavnost pa skrbita Sonce in Neptun na ascendentu, ki ji pomagata tudi pri tem, da spusti svojo obramb...