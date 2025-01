Maja Keuc: »Šele zdaj čutim, da gre zares« (Suzy)

Šestnajstega januarja bo pevka praznovala 33. rojstni dan in stopila v Kristusova leta. Veliko je bilo že prelitega črnila o tem, kako srečna je, odkar ustvarja doma, vendar se zdi, da je bilo lansko leto zanjo najlepše do zdaj. Izdala je svojo ploščo Sončnice, zares začutila, da je našla sorodno dušo v bobnarju Tilnu Zakrajšku, in skupaj sta razprla krila.