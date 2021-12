Maja Keuc : Nikomur nisem izdala svoje želje

Pred kratkim je STO Majo Keuc povabila na nastop v Belgijo. Navdušena ambasadorka naše dežele je na to pristala s še večjim veseljem, ko je izvedela, da bo nastopala v Antwerpu, in sicer v Muzeju čokolade. »Spremenila sem se v vafelj, čokolado in pivo,« se smeji pevka. »Spremenila sem se v vafelj, čokolado in pivo.« »Jedla sem najboljšo čokolado in pila najboljše pivo v življenju! Prisežem!« V mestu Brugge je na drevo želja privezala tudi svojo željo, ki pa je ostala skrivnost. »Nikomur nisem povedala, kaj sem obesila nanj,« se muza. Ni pa šlo vse brez za...