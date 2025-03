Maja Keuc iskreno: »Težko je biti mama« (Suzy)

»Čeprav nas vzgajajo zlati starši, preživimo neko obdobje v vlogi žrtve in jih krivimo za vsako malenkost. Letos se mi je nekaj odprlo in sem si končno priznala, kakšen privilegij je, da imam tako čudovita mamo in očeta,« nam zaupa Maja Keuc. Vsak dela napake »Težko je biti mama, istočasno uspešno nadaljevati kariero, graditi hišo, skratka se angažirati na vseh področjih. Ob tem te na vsakem koraku spremljajo vprašanja, ali si dovolj dobra. Perspektiva se mi je popolnoma obrnila in začela sem dojemati, kaj vse nosijo starši na svojih plečih. Ni lahko biti v njihovi vlogi in si ne očitati, da...