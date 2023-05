Maja Keuc in Tilen Zakrajšek ljubezni ne skrivata več (FOTO)

Evrovizija je pomemben projekt v življenju Maje Keuc, tako kot ljubezen, in najlepše je, kadar lahko druži obe. To se je zgodilo na polfinalni večer, ko si je s fantom Tilnom Zakrajškom ogledala nastop naše skupine Joker Out. Usedla sta se v zadnjo vrsto, ki je rezervirana za zaljubljence in od koder je najboljši razgled. Med nastopi se nista pustila motiti in sta si izkazovala naklonjenost s poljubi, vmes pa glasno navijala za glasbene kolege. Večer je bil poln ognjenih čustev, odličen za razburljiv razplet, ko sta do zadnjega držala pesti za fante. Maja je ob tem podoživljala svojo evrovizijsko izkušnjo.

Ni skrivala, da je zaljubljena v bobnarja Tilna.

»Tudi mene so v polfinalu razglasili kot zadnjo, zato dobro vem, kakšno agonijo so preživljali Bojan, Kris, Nace, Jan in Jure. Letos mi ni bilo nič lažje, saj smo dobri prijatelji in sem močno verjela, da bodo šli naprej. Na srečo pa tokrat nisem bila sama, saj je navijanje v družbi prijateljice Urše Premik in mojega Tilna nepozabna izkušnja,« nam je zaupala dobro razpoložena Maja.