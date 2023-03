Maja Keuc in Gušti raziskujeta lepote Turčije

Predpomladanski čas sta Miha Guštin - Gušti in Maja Keuc - Amaya izkoristila za skok v Turčijo. Glasbenika sta si vsak zase vzela čas za raziskovanje lepot dežele, ki jo je pred kratkim pretresel uničujoč potres. A to stičišče med Azijo in Evropo je vseeno ohranilo toplo dobrodošlico, ki jo domačini izkazujejo gostom.

Gušti se je z ženo Chantal namenil v nekdanjo prestolnico bizantinskega cesarstva, ki jo poznamo pod imeni Konstantinopel, Istanbul in Carigrad. Vse troje označuje glavno mesto današnje Turčije, ki je znano po raznoliki ponudbi hrane, tržnic, dogajanja in znamenitosti. »Ni iz Istanbula, je pa še vedno lepa,« je zapisal ob fotografiji žene, s katero bosta letos praznovala 24. obletnico poroke.

Maja se je medtem mudila na drugem koncu, na območju Denizli, kjer so vode, polne kalcita, ustvarile Pamukkale, pokrajino, sestavljeno iz mineralnih gozdov, okamnelih slapov in niza terasastih bazenov. Sprehajala se je po površinah svetlečega belega apnenca, kjer se je počutila kot med oblaki. Tako Miha kot Maja se bosta v čudovito Turčijo zagotovo še z veseljem vrnila.

Kot bi bila med oblaki, je zapisala.

Uživala je v ogledovanju znamenitosti in naravnih lepot.