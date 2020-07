Maja Keuc in Borut Pahor: promotorja prelepe zelene Slovenije

»Včasih smo se morali kar malo uščipniti, ker je bilo vse skoraj kot v filmu,« pravi pevka o praznih ulicah Budimpešte.

Po lanskem obisku Slovenske turistične organizacije STO v Stockholmu v Majinem švedskem studiu so skupaj prišli na idejo, da si naša prelepa zelena Slovenija zasluži malo modernejšo pesem.»Back to you sem napisala na Švedskem, jo posnela, premierno (vključno s predstavitvenim spotom Slovenije) pa smo jo predstavili v Los Angelesu in San Franciscu lani,« pravi. Dogodek so ponovili v Budimpešti ob uradnem obisku predsednika Republike Slovenije, kjer so predstavili Slovenijo kot bližnjo, zeleno in varno turistično destinacijo z vrhunsko gastronomsko ponudbo.»Sonce je žgalo, niti najmanjše sapice ni bilo, klime pa ugasnjene, da se v času koronavirusa ne bi še kdo prehladil,« pove o izkušnji. »Zaradi izrednih razmer, v katerih živimo, je bilo mesto precej prazno in moram priznati, da je bilo nekaj posebnega videti Matijevo cerkev in grad skoraj povsem brez ljudi.« Hkrati pa komaj čaka, da se v Budimpešto vrne na kakšen izlet.