Maja Debevc: Naša veličina je v tem, da pustimo, da zmaga ljubezen (Suzy)

Partnerske odnose raziskuje že 31 let. Priznava, da je bila v njih tudi odvisna od drame, a da nismo obsojeni na odnos, enak razmerjem naših staršev. Lahko namreč rešimo karmo in vzorce iz otroštva ter ustvarimo čisto drugačno zvezo. Njej je to uspelo in z možem bosta kmalu praznovala deset let poroke, kar si oba želita okronati s posebnim obredom. »S poroko se zavežemo drug drugemu in stopimo na skupni čoln,« poudari na začetku pogovora o tem, kako ustvariti in negovati zdravo partnerstvo.