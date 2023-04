Maj je čas za nove začetke

Aprilski univerzalni portali 4/4 so nas vodili skozi tri arhetipe moškega svetega načela delovanja v vsakem izmed nas in nas pripravljali na maj. Prvi aspekt je mladi deček, ki ima razvito lastno vrednost in ve, da si zasluži najbolje.

Vabljeni na spletno delavnico Univerzalni portal 5/5 v spletni učilnici, iz domačega naslonjača, na kateri vas bo Katarina vodila skozi univerzalna znanja in tehnike s svoje 29-letne učiteljske in terapevtske poti: www.livinglove.lv/si ali www.diamantnazemlja.si.

Drugi aspekt je mladi vitez, ki gre v svet, da zaživi svoje sanje, spremlja ga svetlobni meč luči, s katerim lahko razblini vse iluzije in laži, notranje in zunanje. Kralj je naš tretji moški aspekt, ki nas vodi po zakonih življenja, ne ega, sledi srcu in ščiti naše kraljestvo: naše telo, um, zavest. Če nam v aprilu uspe ozavestiti vse te aspekte, se počutimo vredne, vitalne in varne, da v maju stopimo iz bube, postanemo metulj in vzletimo.



Vijolična barva ali plamen

Še vedno lahko ujamemo kozmično podporo aprila in pričnemo pospravljati dom, hišo, telo, um in zavest. Ste že slišali za transformativno moč vijolične barve? Vijolična je zadnja v vidnem spektru in povezuje vidni svet z nevidnim.

sivka

O njeni alkimistični moči transformacije uči mojster sv. Germain: z dihanjem vijolične barve iz izvora lahko prinesemo njeno moč čiščenja v nezavedno, podzavestno in zavestno polje zavesti, v katerikoli negativni čustveni ali mentalni vzorec, problem ali situacijo, da se razreši v naše in splošno dobro. Brezplačno predavanje in meditacijo o vijoličnem plamenu lahko najdete na moji spletni strani www.livinglove.lv/si.

Vijolice, moje prijateljice

Cvetlica, ki nas nagovarja v maju, je vijolica, ki simbolizira resnico, zvestobo, večno ljubezen, duhovno modrost, zaupanje, milino. Mogoče si ob posteljo prinesite nekaj cvetov, da vas povežejo z vašo dušno esenco. Vijolica vedno ohrani vonj, četudi ji spremenimo življenjski prostor: tako nam sporoča, naj ostanemo luč, ljubezen, mir v vseh okoliščinah. Z vijolicami lahko okrepimo tudi fizično telo, saj so cvetovi in listi užitni, polni vitaminov A in C, lahko pa si pripravimo tudi vijolični liker.

Čas za ljubezen do sebe

Ljubitelji kristalov boste zagotovo čutili, da se lahko še globlje povežete s tehnologijo ametista, vsi, ki imate diamantno zemljo, pa lahko svetlobno bazo naravnate na vijolični svetlobni program. Ves maj nas bo podpiral v tem, da transformiramo/odkreiramo vse, kar smo nepodpornega skreirali, in da spoznamo, da naša resnična narava niso strahovi, temveč ljubezen. Mantra ali afirmacija za maj: 'Jaz sem ljubezen, ljubezen mi ni treba postati.'

Skok v neznano

Čeprav si sprememb želimo, se jih lahko nehote ali nezavedno bojimo. Del možganov, ki skrbi za preživetje, se počuti varno le v tistem, kar pozna: kar je znano, je varno, kar je neznano, je nevarno.

»Ko postaneš sprememba, se spremembe ne bojiš več, tako kot se ljubezen ne boji ljubezni.«

Naš um potrebuje vsaj 40 dni, da zgradimo dobro navado, če pa želimo, da se navada resnično usidra v naš način delovanja, 90 dni. Po 90 dneh postanemo sprememba, in tedaj razumemo stavek Marije Magdalene: »Ko postaneš sprememba, se spremembe ne bojiš več, tako kot se ljubezen ne boji ljubezni.«

Želim vam čudovit maj!

katarina marinc sivka