Magnifico: Svoje glasbe ne škropim in ne svinjam (Suzy)

Nova pesem Korak po korak se nas v hipu dotakne. Kaj se zgodi v avtorju, ko jo napiše? Nekakšna božja milost. Ne držite me za besedo, ker ne znam definirati boga. V glavnem gre za nekaj neoprijemljivega. Kadar se v sinergijo združita muzika in besedilo, morda v kontrapunktu ali se zlijeta v eno, nastane magija. Včasih so bridka besedila v molovskem načinu, tokrat se je zgodil dur, torej svetloba, ki v sebi nima konkretne žalosti. Kvečjemu spoznanje, kako smo med sabo kot preplet čustvenih frekvenc. Z nekom se zavrtiš, odplešeta dva kroga, in že izgine kot zvezdni utrinek. Tebi pa ostane spomin...