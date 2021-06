Magnifico obvlada: vse mu pristaja

Noben slovenski moški na sceni ni tako vešč v oblačenju različnih stilov kot Magnifico. Barve, vzorci, kroji, vse, kar si izmisli, mu pristaja, zato mu stilistka Metka Albreht z navdušenjem priskoči na pomoč, da uresniči njegove želje in ideje.



Vrsto let sta že prijatelja in do potankosti pozna njegov okus, on pa ji z lahkoto zaupa. Skupaj sta odličen tandem in končni rezultat je vselej odmeven. Redko se namreč najde kdo, ki bi si drznil kritizirati njegov slog oblačenja, saj ima zvezdnik resnično imeniten okus. Le komu bi se bela obleka bolje podala kot prav njemu, kajti vsakdo bi bil v njej podoben natakarju na križarki ali ženinu iz Las Vegasa. Rožaste srajce in mokasini v različnih odtenkih pa so tako ali tako njegov zaščitni znak, zato mu tudi mi salutiramo za pogum in izostreno oko.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: