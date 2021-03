Magnifico je dobil svoje note

Magnifico je po preji in pletilkah dobil še čisto svojo notno zbirko. Marko Delbello Ocepek

Pred dnevi je uradno izšla Magnificova prva notna zbirka Komplet I, na kateri je slavni Šiškar ponudil deset svojih uspešnic za glas, klavir in kitaro. Mojster presenečanja svojih zvestih oboževalcev je v pestro izbiro zanimivih in edinstvenih izdelkov s svojim podpisom dodal še verze in z njimi pospremil ta veličastni trenutek.»Lahko je dur ali mol, dim ali maj, da ne bo pomote, sva sspisala note,« je zapisal v svoji umetniški maniri. Njegov dolgoletni sodelavecKrečič je namreč priredil zimzelene hite, da so primerni notnemu zapisu, s tem pa sta marsikomu olajšala izvajanje skladb, ki si jih prepevamo ob različnih priložnostih. Za bolj vešče pianiste je dodan celo bonus za skladno Samo malo, celotno zbirko pa lahko najdete kar na njegovi spletni strani, kjer bo v kratkem zazvenela tudi še čisto nova skladba.