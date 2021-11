ZAKONCA

Magnifico in Barbara Pešut: Ljubezen že 38 let (FOTO)

Da bi se iz najstniške zatreskanosti razvila dolgoletna, trdna ljubezenska zgodba, so sanje in želje vsakega para. Vendar so le redki dovolj vztrajni in predani, da ne podležejo skušnjavam in izzivom, ampak se skozi življenje podajo v dvoje, z roko v roki. Onadva to počneta že skoraj štiri dekade, ob tem pa vseskozi odkrivata nove nianse dolgotrajnega zakona, ki zahteva veliko dela in dobre volje, tako kot tudi potrpežljivosti in brezkompromisne ljubezni.