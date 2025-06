Magična Ljubljanica: Povodni mož, iluzije in michelinke (Suzy)

Po ducat ženskih in moških dvojic se bo spet spopadalo na privlačno osvetljenem igrišču, ki lebdi v vodi in si ga želi nekoč preizkusiti tudi ambasador projekta Rok Možič: »Tekmovalno je ta izziv najbolj primeren za odbojkarje na mivki, gibanje je počasnejše, a zaradi vode zahtevnejše. Sam še nisem preizkusil terena, ker se turnir vedno prekriva s pripravami ali tekmami, upam pa, da s kolegi iz reprezentance tudi letos ujamemo zaključne boje in se družimo ob Ljubljanici.«

Odbojka na vodi vsako leto pritegne ob Ljubljanico množico gledalcev.

V tretji samostojni izdaji dogodek, ki ga ob podpori Odbojkarske zveze Slovenije ustvarja agencija Extrem, prinaša še več dodatnega programa. Vedno je veliko brezplačne zabave, plesalci studia Pro Dance z Miho Krušičem bodo ponovili plesni šov Povodni mož, s svojima točkama bo nastopil še akrobatski dvojec Acro Connection, a tudi naš najbolj znani iluzionist Magic Alexander s pomočniki, Michelinov chef Luka Košir (restavracija Grič) pa za bo dogodek pripravil gurmanske grižljaje na temo vode.