Mag. Mateja Videčnik: Dokler ni dovolj hudo, se ne spremenimo (Suzy)

Rada dela z ljudmi, ki želijo izkoristiti svoje potenciale in se naučiti psiholoških orodij, s katerimi si lahko pomagajo, da bo življenje mirnejše, si želijo doseči več pri delu ali v odnosih. Zanima jo namreč, kako lahko spreminjamo svoje misli oz. um ter pridobimo večjo odpornost in prožnost v vse bolj kaotičnem svetu, ki pred nas postavlja vedno večje izzive. Pri tem poudarja, da ne smemo pozabiti nase, kar nas večina počne, saj se ne naučimo drugače. Kako se je začela vaša strokovna pot? Vedno sem govorila, da bom zdravnica, a pred fakulteto sem se odločila, da bom psihologinja, in sice...