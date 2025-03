Lunin mrk v devici: razkritja, razčiščevanja in karmični premiki (Suzy)

Štirinajstega marca ob 7.59 uri bo Lunin mrk v devici na 23. stopinji in 57 minut, nasproti Sonca v ribah. Prinaša vrhunec razkritij in procesov, ki so se začeli že s prvim mrkom na osi devica-ribi septembra 2024. To je drugi v nizu sedmih mrkov na tej osi, ki bodo trajali vse do februarja 2027. Sicer to Luno imenujemo 'krvava' in ima moč očiščenja in prehoda. V mitologiji je pogosto predstavljena kot krvni pečat usode, trenutek, ko se zavemo, kaj je bilo v našem življenju umetno zgrajeno in kaj je resnično. Zdaj je čas, da jasno vidimo, kaj nas podpira in kaj nas uničuje. Tokratna lunacija ...