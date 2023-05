Lunin mrk: Odstranite vse, kar ste prerasli

V astrologiji Luna predstavlja čustva, Sonce pa vašo temeljno identiteto – ego. Ko je Luna najbolj polna in sijoča in se hkrati ob mrku spopada z zloveščo senco, spodbudi, da jasneje vidite lastne sence – vzorce, vedenje, izzive in težave, ki se odražajo v vaših odnosih z drugimi. Polsenčni lunin mrk se bo dovršil 5. maja, na 14. stopinjah in 58. minutah škorpijona, nasproti Sonca, ki bo na 14 stopinjah in 58 minutah bika. Če in kako bo ta mrk vplival na vas, je odvisno od položaja vaših rojstnih planetov in njihovih aspektov. Znova bo aktivna karmična os bik-škorpijon, ki se ukvarja z ravno...