Luki Jezeršku se smeji: Prv' črv

S tem imenom označijo tiste otroke, ki gredo v prvi razred, letos pa so se tudi pri Jezerškovih razveselili prvošolke. Luka je z nami delil to veselo novico in zraven dodal, da se šele ob takih prelomnicah zaveda, kako hitro tečejo leta.

»Tega ne obžalujem ali objokujem, saj se imamo kot družina zelo lepo in se veselimo vsakega novega poglavja. V prihodnjih letih nas čaka še ena prvošolska izkušnja, a zdaj je na vrsti naša Sofija, ki se v učilnici zelo dobro počuti. Vsi smo skupaj z njo veseli tega čarobnega obdobja, ko se naši malčki začnejo izoblikovati v vedno bolj samostojne in znanja polne osebnosti. Vsak dan se kaj novega nauči in se domov vrača obdana z neko posebno avro. Ah, kje so tisti časi, ko smo mi brezskrbno tekali po šolskem dvorišču in se nam ni niti sanjalo, kako pestra bo prihodnost,« še pripomni ponosni očka Luka.