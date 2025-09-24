  • Delo d.o.o.
    Luka Pangos priznal pred vsemi: Sem staromoden človek stare šole (Suzy)

    Pri veliko rečeh namreč stavi na staro, preverjeno in preprosto.
    Z nogami je v digitalnem svetu, vendar se trudi čim več časa preživeti na svoji kmetiji brez sodobnih komunikacijskih pomočnikov.

    S. R., FOTO: Osebni arhiv/Facebook, Matic Lipar/POP TV
     24. 9. 2025 | 17:00
     24. 9. 2025 | 17:27
    Luka Pangos, zmagovalec kuharskega šova, ima na družabnih omrežjih kopico sledilcev, zato kar nekaj časa vlaga v ustvarjanje vsebin na instagramu, tik toku in facebooku.

    V sodobnem digitalnem svetu se simpatični mladenič znajde kot riba v vodi, vendar je, ko mu tega ni treba, rad na svoji kmetiji brez telefona in računalnika. Pri veliko rečeh namreč stavi na staro, preverjeno in preprosto.

    »Sploh kar se tiče nakupovanja sestavin za pripravo jedi, sem zelo tradicionalen. Prisegam na staro šolo – rad grem v 'običajno' trgovino, se sprehajam med policami in osebno mečem stvari v voziček,« pravi kulinarični ustvarjalec, ki mora sestavine videti, ne le klikniti.

    »Ravno tako rad poznam mesarja, pri katerem kupujem, in z veseljem pletem pristne odnose s prodajalci,« je povedal simpatični Luka, na katerega se podjetja že obračajo v želji po sodelovanju.

