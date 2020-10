Luka Jezeršek slavi obletnico

Ljubezen gre skozi želodec.

Ni skrivnost, da so za uspešen zakon potrebni ljubezen, vzajemna podpora, pogovori in prilagajanje, slavni chef pa temu dodaja še eno postavko: kulinarične specialitete.»Ljubezen gre skozi želodec,« praviin prizna, da svojo ženorad razvaja z dobrotami, ki jih ustvarja v kuhinji. »Jaz kuham, ona je,« se pošali, kako preprosta je skrivnost njunega uspešnega zakona, ki traja že osem let. A hitro doda, da seveda tudi sam uživa v hrani, ki jo pripravi. Pa še marsikatero gospodinjsko opravilo Luki ni tuje.Pred časom je namreč priznal, da doma zelo rad lika. To pa je nedvomno zmagovita kombinacija, ki bo zaljubljenca po zakonski poti od bronaste vodila še vsaj do zlate poroke, če ne še čez. Čestitke ob obletnici!