Dan, ko je Slovenija slavila v finalu, bo za vedno ostal v našem spominu in srcih, Luka pa je na tekmi pred finalno znova pokazal in dokazal, da ni le velik športnik, temveč tudi človek z velikim srcem. Njegova ljubezen do Anamarije Goltes traja že deset let. Foto osebni arhiv/instagram Na predzadnji tekmi so bile kamere usmerjene v Luko Dončića, ko je sezuval svoje rdeče nove jordanke, ki so premierno na trg prišle ravno v času kvalifikacij za največji športni dogodek. Podal jih je venezuelskem košarkarju, ki je Luki spoštljivo dejal, da so njegovi otroci njegovi veliki oboževalci. Dvaindvajs...