Luka Dončić in Anamaria Goltes: pobegnila sta v Grčijo

Za večino so se počitnice že končale, Luka Dončić in Anamaria Goltes pa sta jo šele zdaj ucvrla na toplo. Ponovila sta lanskoletno izkušnjo iz Grčije in jo popihala na jug, kjer uživata v dobri hrani in sproščenih trenutkih v dvoje.



Sončni žarki ju božajo s 30 stopinjami, srebanje koktajlov ju hladi, čas pa si krajšata tudi z gledanjem serij in urejanjem profilov na družabnih omrežjih. Druženju sta se zaradi varnostnih priporočil raje izognila, vendar jima slikovita sredozemska pokrajina ponuja veliko zanimivega, da si popestrita oddih.



V Slovenijo se bosta vrnila lepo posončena in spočita, potem pa jo bo košarkar spet popihal čez lužo, kjer se bo začel pripravljati na novo sezono NBA.