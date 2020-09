Luka Dončić, Dobrodošel doma! (FOTO)

Po zanj končani sezoni NBA se je košarkarski mag z zasebnim letom vrnil v domovino. Najbolj so se ga razveselili v njegovi hiši, kjer so ga pričakali dekle Anamaria ter oba kužka Hugo in Gia. Še nikoli se namreč ni zgodilo, da bi bili vsi štirje tako dolgo narazen, kajti zaradi poostrenih koronskih ukrepov sta se zaljubljenca raje odločila, da bosta zadnjih nekaj mesecev preživela vsak na svoji celini.



Snidenje je bilo toliko slajše in nadaljnji tedni bodo minevali v objemu najdražje, njene okusne hrane in obiskih prijateljev. Kako zelo sta kosmatinčka pogrešala svojega gospodarja, se dobro vidi na fotografiji, na kateri se vsi trije stiskajo na udobni beli sedežni garnituri. Luko so videli tudi že na različnih lokacijah v okolici Ljubljane, sam pa bo počitnice izkoristil za regeneracijo in kakšno novo poslovno idejo.