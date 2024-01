Luka Basi se veseli. Posnel je prvo skladbo v slovenščini (Suzy)

Za koroškega pevca Luko Basija so že dejali, da je Slovenec s hrvaškim srcem, saj že dolga leta ustvarja izključno v jeziku naših južnih sosedov, pri katerih je tako priljubljen, da ga imajo kar za svojega.

Ker pa je pevec ponosen na domovino, se je odločil posneti svojo prvo skladbo v materinščini, in tako je lani nastala balada Skrito v raju, ki je tudi naslovna skladba istoimenske serije.

»Vedel sem, da bo v karieri prišel dan, ko bom zapel v slovenščini. Ne glede na vse sem ponosen Slovenec, ki pač bolj čuti hrvaški melos, ampak vedel sem, da bo se zgodil dan, ko bom izdal pesem v svojem jeziku,« je nadvse ponosen na svojo prvo slovensko skladbo, ki govori o prepletu čustev in o tem, da smo lahko včasih sami sebi in nekomu angel, a hkrati hudič. Videospot za skladbo so posneli v Novigradu, kjer so snemali serijo, v kateri sta glavni vlogi prevzela Gaja Filač in Matej Zemljič.