Luka Basi ima eno samo željo (Suzy)

Za priljubljenim pevcem Luko Basijem so izjemno naporni dnevi oziroma kar tedni, ki jih je v najbolj prazničnem mesecu v letu večinoma preplesal na odru in v družbi zvestih oboževalcev. Tridesetletni glasbenik je kljub številnim obveznostim vse proste trenutke preživel z družino – zaročenko Nastjo Gabor in njunima otrokoma, hčerko Tio in sinom Taiem, ki je ob izteku leta 2023 na torti upihnil pet svečk.

Posebnih želja za letošnje leto naš priljubljeni glasbenik nima, le eno, ki bi se mu morala izpolniti že lani, a so vmes posegle višje sile. Zaljubljenca sta namreč lani zaradi hudih poplav morala odpovedati avgustovsko poroko, ki sta jo načrtovala dolge mesece. Glasbenik se je ob vstopu v novo leto namuznil, da si želi končno doživeti fantovščino in svojo najdražjo videti v beli obleki, da ji bo lahko obljubil večno zvestobo in jo vzel za ženo.

Luka in Nastja nestrpno čakata poročni dan. FOTO: osebni arhiv/instagram

»Imejmo se radi, podpirajmo se, samo pozitivno in smo zmagali!« je skok v 2024 komentirala Nastja, ki se neizmerno veseli trenutka, ko bo svojemu najdražjemu dahnila usodni da.