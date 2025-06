Lucija Vrankar - Lucy: Voditeljska vloga je češnjica na torti (Suzy)

Prva sezona oddaj Japajade šov se je končala. Za vami je 13 oddaj, kakšno je bilo to obdobje snemanj za vas? Pred televizijske kamere sem prvič stopila v vlogi voditeljice. Iskreno povedano sem bila na prvem snemanju zelo nervozna. Vedela sem, da nastopati pred kamero in občinstvom v živo ne bo lahko. In res ni bilo. Ampak s pomočjo sovoditelja in ekipe mi je uspelo. Po treh oddajah sem bila že veliko bolj sproščena. Končno sem uživala v vodenju in glasbi. Vsak teden mi je bilo lažje. Res sem vesela, da sem dobila priložnost, da se dokažem še na tem področju. Dejan in Lucija v oddaji Japajad...