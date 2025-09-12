Lucija Selak na vrhu Jerebice pripravila zajtrk (Suzy)

Pevka Ansambla Saša Avsenika Lucija Selak je velika ljubiteljica narave. Devetindvajsetletna Dolenjka, po poklicu medicinska sestra, pravi, da obožuje poti navkreber, a sta ji kljub temu ljubša razgled z vrha in skleda okusnega ričeta. Tega na njenem zadnjem pohodu ni bilo, vendar je simpatična pevka zato sama poskrbela, da njen želodec ni ostal prazen.

Nedavno se je namreč s prijateljico in voditeljico Leo Mederal odpravila na Jerebico, kjer sta posneli oddajo, in da bi imeli dovolj energije za pot nazaj, je Lucija zavihala rokave in iz nahrbtnika na plan privlekla vse, kar je potrebno za odličen domač zajtrk. Njena sopotnica je bila nad videnim navdušena, zato je ta trenutek ovekovečila in ga delila s prijatelji na instagramu.

»Z mojo Lucijo, ki me je že drugič presenetila s pojedino na vrhu,« je zapisala Lea ob posnetku, ki je nastal na 2126 metrih nadmorske višine.