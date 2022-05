EVROVIZIJA

LPS niso razočarani: pice so jim dobro teknile (FOTO)

Z mešanimi občutki smo pospremili razplet prvega polfinalnega evrovizijskega večera, v katerem so nastopili tudi naši predstavniki. Na eni strani nepopisna radost, da smo Evropi predstavili, kako v Sloveniji stavimo na mladost in talent, na drugi strani pa bridko razočaranje najmlajših članov tega glasbenega tekmovanja. Za nas so le nekaj minut po razglasitvi rezultatov strnili vtise, naredili povzetek bogate dvotedenske izkušnje in nam zaupali, kakšno moč so jim dali starši, bratje in sestre ter sorodniki, ki so jih glasno spodbujali v dvorani.