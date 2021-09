Lorella Flego: Velike poslovne spremembe in priložnosti v tujini

Lorella Flego je po ascendentu globoka, prodorna, usodna, močna, odločna škorpijonka, ki ničesar ne jemlje zlahka. Njen tradicionalni vladar Mars je v ognjenem levu, kar ji daje ogromno energije, samozavest, dostojanstvo, potrebo po tem, da žari in pokaže svoje talente, je na odru. Umeščen je v 9. hišo tujine, v kateri se Lorella odlično počuti in lahko še kdaj tam najde svoj dom. Neptun v 1. hiši ji daje pridih skrivnostnosti, izmuzljivosti, a tudi karizmo in čut za estetiko, umetnost, ustvarjalnost. Sonce je po drugi strani v čustvenem, občutljivem, družinsko usmerjenem raku. Čeprav je navi...