Lorella Flego je v kopalkah prava zapeljivka (Suzy)

Voditeljica in modna strokovnjakinja Lorella Flego ničesar ne prepušča naključju. Niti modnih kombinacij za na plažo, s katerimi v teh dneh navdušuje tako mladenke kot starejše dame, predvsem pa ves čas dokazuje, da so leta res samo številka.

»V resnici se počutim kot pri tridesetih. Včasih se pogledam v ogledalo, vidim kakšno novo gubico, analiziram oči, nasmeh – in ja, še vedno sem jaz, prav gotovo drugačna, ampak z isto energijo in žarom. V svojem telesu se dobro počutim, saj sem že veliko let v popolnem ravnovesju, kar se nedvomno pozna,« je julija ob petdesetem rojstnem dnevu povedala za našo revijo.

Poleg redne in skrbne nege obraza in telesa voditeljica živi zelo zdravo – ne je pozno zvečer, pije veliko vode, ne kadi, ne pije alkohola in ne mara kruha. »Predvsem se trudim brez slabe vesti vzeti veliko časa zase.«