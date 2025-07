Debi sta doživela leta 1999, po dobrega četrt stoletja pa si najbolj pričakovanega glasbenega poletnega večera ne moremo predstavljati brez njune suverenosti, razigranosti in usklajenosti pred kamerami. Voditelja in odlična prijatelja sta se pred festivalskim doživetjem na Obali razgovorila za našo revijo. Mediji vama velikokrat pripišejo, da sta 'ustaljen' voditeljski par. Čeprav sta na našem medijskem nebu stalnica, zagotovo nista predvidljiva. Kako bi opisala vajino dolgoletno in 'ustaljeno' festivalsko dogodivščino? Lorella: Zame ustaljenost pomeni zanesljivost, predanost in občutek varn...