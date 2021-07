Lora Klinc in Primož Roglič: Za uspehi stoji vsa družina

Zdi se, da sta s Primožem dobro uigran par. S svojo energijo odlično vplivate na njegovo razpoloženje, dvigate mu samozavest in ste pomemben del njegovih uspehov. Štejete njegove zmage tudi za svoje?

Lora je nepogrešljiv del Primoževih uspehov.

Življenje z vrhunskim športnikom zahteva veliko odrekanja in prilagajanja. Kako ste se privadili na tako zahteven ritem?

Je težko krotiti športni ego, brez katerega ni vrhunskih rezultatov?

Praznovanje Levovega drugega rojstnega dne tik pred začetkom Tour de Francea

Katere so vajine skupne strasti? Čemu posvečata največ časa, ko sta skupaj?

Zaupajte nam svoj urnik med naporno dirko, kot je Tour de France.

Torej je čas v troje največje bogastvo, ko se Primož prelevi v skrbnega očeta. Kakšen je v tej vlogi?

Lora je ogorčena nad tistimi navijači, ki se ne znajo primerno obnašati ob cestah in ogrožajo življenja ter dolgoletni trud njihovih ljubih.

In kako očetovstvo vpliva nanj?

Po fotografijah sodeč je Lev odlična mešanica obeh. Že prepozna očeta na televiziji in navija zanj?

Biti najboljši v enem od najbolj priljubljenih športov na svetu zahteva velikansko pozornost. Kako se je družinsko življenje spremenilo, odkar vaš Primož kraljuje na kolesu?

»Skupaj sva odličen tandem in premagujeva tudi najtežje izzive.«

Srčna izbranka našega šampiona je z vso odgovornostjo privolila v povsem drugačen življenjski slog in danes je vesela, da jim uspeva ohranjati pristno družinsko dinamiko.

Zelo ste slikoviti, tako v izrečeni kot pisani besedi, skozi katero tako radi izražate svojo kreativnost in najgloblja čustva. Se lahko nadejamo novih literarnih podvigov?

Se tkejo posebni odnosi tudi med ženami kolesarjev? S katerimi ste še posebej povezani?

Prve etape tura nakazujejo, da se lahko vnovič nadejamo izjemnih rezultatov slovenskih fantov. Kako vi gledate na dvoboj med Primožem in Tadejem Pogačarjem, pri katerih se prijateljstvo prelevi v neusmiljen boj?

Lora je nepogrešljiv del Primoževih uspehov.

»Lepo je opazovati, kako si z Levom izmenjujeta ljubezen.«

Pogrešate Slovenijo? Koliko časa preživite drugje in kdaj se vračate domov?

Seveda! Lepo je slišati, ko me nekdo vidi v takšni luči in prepozna moj prispevek. Čeprav je na kolesu sam, so njegove zmage najine oziroma si jih lasti vsa družina. Vsak šport zahteva širšo ekipo, da bi lahko posegli po vrhunskih rezultatih, kajti z nesebično predanostjo, ljubeznijo in zagnanostjo jim ožji družinski člani omogočamo, da počnejo tisto, čemur se stoodstotno posvečajo. S sinom Levom sva že dober mesec v alpski bazi v Tignesu, kamor smo odšli vsi skupaj na začetku maja, in potem sva ostala sama. Tukaj bova počakala, dokler ne pride karavana mimo nas, in tako še bolj neposredno navijala za najinega Primoža. Težko je opisati energijo, ki se pretaka med nama, saj drug na drugega odlično vplivava. Če dam jaz nekaj več od sebe, se to prenese nanj in obratno. Njegovi garaški pristop me spodbudi, da še sama iztisnem iz sebe svoj maksimum, zato skupaj zelo dobro delujeva.Moram reči, da ni bilo lahko, niti se nisem čez noč zlila s tovrstnim življenjskim slogom. Na začetku naših partnerjev ni bilo doma maksimalno kak teden, zdaj pa gredo za več mesecev, tako nam ne preostane drugega, kot da gremo z njimi. Priznam, da sem se sprva spraševala, ali je to sploh moje mesto na tem svetu, si to zares želim, kaj pa moji načrti, moje želje … Potem sledi soočenje s situacijo in lahko se odločiš, da boš ves čas nesrečen, ali sprejmeš novo realnost in začneš uživati v njej. Vendar ni dovolj, da samo rečeš, da si jo sprejel, ampak moraš to zares storiti. Šele takrat začutiš, za kakšen privilegij v resnici gre. Ugaja mi tak način življenja, ki je za nas postal normalen in 'odrekanj' ne zaznamo več. Vsak naslednji izziv je le še dodana vrednost vsemu. Že tako se imamo lepo, in če k temu pristavimo še kaj vsakodnevnega, kot je denimo skupno kosilo v restavraciji, je to zgolj nagrada. Postaviš si druge prioritete in osemurni delovnik se razvleče ter prilagaja iz dneva v dan. V resnici živimo neko svojo normalo in zavedam se, da moram biti tu, ob njem, mu dati še zadnjo spodbudo pred tekmo … In potem stojim ob cesti ter čakam, da se pripelje mimo. Takrat me preplavi val najlepših občutkov in se prelevim v strastnega navijača. To je nepopisni užitek in prav nič se mi ni težko potruditi za uresničitev skupnih ciljev. Tudi v avtodom grem rada, celo takrat, ko je najtežje.zna dobro ločiti športno in zasebno, družinsko plat. Ni obseden s tem, da se mora v našem vsakdanu vse vrteti samo okoli kolesarstva. Lahko bi govorila o dveh osebnostih znotraj ene srčne, ljubeče in pozorne duše. On kot kolesar, ki potrebuje omenjeni ego, da lahko poseže po najboljših mestih, in on kot partner, oče, sin, prijatelj. Krivično bi bilo, če bi ga mediji označili za hladnega, ker ohranja malce razdalje do sedme sile, predvsem zaradi varnosti, da se lahko še bolj celostno osredotoči na dirkanje. V resnici je zelo topel, dober človek in ljudje na srečo vidijo ta Primožev plamen.To je precej težko vprašanje, saj so se prioritete spremenile, odkar imava. Kolesarstvo je šport, ki v obdobju priprav ne dopušča veliko aktivnosti, in če je sedem ur na kolesu, je sebično pričakovati, da bo po prihodu domov odšel z mano na kak hrib ali partijo namiznega tenisa. Čas namenjava predvsem sinu, se igrava z njim, najini trenutki v dvoje pa so povezani s kulinariko, saj oba strašno rada dobro jeva. Gojiva pa skupno strast do tega, da se vsaki stvari, ki jo počneva, posvetiva v celoti, z entuziazmom in zagonom. Sicer pa kolesarstvo zahteva celega človeka … No, in še pet njih zraven. (nasmešek)Odvisno je od tega, kje sem. Trenutno je lažje, ker sva sama z Levom in sva na istem mestu, zato je edina skrb, da se ne bi preveč zgodaj zbujal in bi se lahko vsaj malce naspala (nasmeh). Potem sledijo vsakodnevni rituali, ki jih zahteva dvoletnik s preveč energije, vmes pa se potrudim, da bi dokončala čim več službenih obveznosti, saj sem odgovorna za spletno trgovino, ustanavljamo pa tudi fundacijo. Včasih sem v treh urah naredila tisto, za kar potrebujem danes bistveno več časa, ko imam na enem kolenu sinka. Povsem drugače je, če smo na poti z avtodomom, saj se takrat vedno nekaj mudi, bodisi se zapirajo ceste zaradi kolesarske karavane ali daleč naokoli ni nobene trgovine, v kateri bi kupili kruh. Odvisen si od javnih pralnic za pranje perila, dolgi so transferji med etapami, z družino si zaprt v prostor s površino sedem krat dva metra … V vsakem primeru to zahteva ogromno organizacije in potrpljenja, kar je dosti lažje prestati, če si v dobri družbi. Sicer pa se vnaprej ničesar ne načrtuje, kajti niti tega ne veš, kaj boš počel naslednji dan ob določeni uri.Strašansko si prizadeva, in to je največ vredno. Lev se zgodaj zbuja in takrat je Primož tisti, ki poskrbi zanj. Neskončno cenim, kako zelo se trudi, da smo normalna družina.Vsak človek s starševstvom dobi neki globlji smisel. Otroci so odlični učitelji in nas znajo pomiriti, kajti naše misli nenehno divjajo, njihove pa so prav v tistem trenutku na tistem mestu in imajo na nas blagodejni učinek. Lepo je opazovati, kako si izmenjujeta ljubezen. Dejstvo pa je, da je postal Primož precej bolj previden pri kakšnih spustih, saj zaradi Leva ne more tvegati vsega.Že lani je navdušeno pogledoval proti zaslonu in s prstom kazal nanj. Pravkar hodiva mimo nekega lokala, kjer spremljajo Tour. Stekel je noter ter ponosno klical svojega očeta. Prvih nekaj dni je imel malce težav, ker so v klubu zamenjali drese, ampak še vedno zelo strastno navija. Včasih ga moram kar malce pomiriti, ko tako vznemirjeno reagira, če se zgodi kaj nepredvidljivega.V svojem bistvu je skromen in si ne dovoli, da bi ga slava spremenila. Hvaležno se odzove, kadar do njega pristopijo navijači in se želijo fotografirati z njim. V čast si šteje, da ga imajo ljudje tako radi, in lepo je spremljati vse te odzive, v kakšen navdih jim je in da nekateri zaradi njega počnejo stvari, ki jih sicer nikoli ne bi.Pogosto me gane, ko vidim, da so ga ljudje sprejeli za svojega in mu posvečajo ogromno pristnih, srčnih čustev. Odziv javnosti sicer ne vpliva na najino partnersko dinamiko, saj si ne beliva glave z všečki in številom sledilcev na družabnih omrežjih. Če si zvest svojemu bistvu in resnici, bodo ljudje to prepoznali in cenili. Največja zmaga je, da lahko ostaneš to, kar si, in se pri tem ne obremenjuješ z mnenjem drugih. V resnici je zaradi tega naša medsebojna povezanost kvečjemu pridobila in postala še močnejša.Vsekakor! Za dobro knjigo potrebuješ pravo motivacijo ter navdih. Ne morem sesti in reči, da bom vsak dan napisala pet strani. Preprosto moram začutiti ustvarjalni klic in napisati tisto, kar se mora slišati. Tukaj v gorah sem imela par prebliskov, a je težje pisati, če imaš malega otroka. Potrebujem več časa in miru, pa se bo rodilo kaj novega. V resnici se nam dogaja toliko stvari, da se mi ni treba ničesar izmišljevati. V resnici se zdi vsaka izmišljotina v primerjavi z našo realnostjo naravnost plehka.Od slovenskih se daleč najbolje razumem z, partnerico. Na neki način iščeš povezanost s skupnimi interesi. Odnosi morajo biti pristni in niso vse žene, dekleta, življenjske sopotnice za v 'kemper'. Iz tega razloga me bo nekdo, ki gre raje na klanec spremljat tekmo, bolje razumel kot nekdo, ki gleda dogajanje po televiziji. Sicer pa kakšnih posebnih srečanj in druženj ne prirejamo, saj imamo komaj čas za svoje drage in družino.To je dobra stvar, kajti ravno tekmeci te delajo boljšega in te ženejo naprej, da narediš na treningu še kilometer več in iz sebe iztisneš maksimum. Verjetno se niti ne zavedamo povsem, kakšne zgodbe pišejo naši kolesarji, zato je treba podpreti vse, čeprav razumem, da ima vsak svojega favorita. Tudi jaz sem čustveno vpletena in mi ni vseeno, če nekdo prehiti Primoža, a tistemu, ki je boljši, je treba čestitati.Drugi imajo še več konkurentov iz istih držav, ampak se pri njih ne ustvarja takšna drama, kot jo znamo Slovenci. Oba napredujeta drug zaradi drugega in samo veseli smo lahko, da smo priča tej izjemni slovenski kolesarski pravljici. Pred petimi leti si nismo upali niti pomisliti, da bi imeli zmagovalca etape na tako prestižni dirki, kot je Tour de France. Zdaj zmagujemo v skupnih seštevkih in vodimo na svetovnih jakostnih lestvicah. Namesto da se prerekamo o tem, kdo naj zmaga, se raje osredotočimo na dobre stvari. Če bi bila navijač z malce več čustvene distance, bi navijala in podpirala vse naše fante, predvsem pa si ne bi drznila komentirati, kdo si zasluži več.Pogrešam določene stvari in vedno je najlepše priti domov. Ampak ko se za nekaj odločiš, moraš biti prepričan, da je tvoja odločitev pravilna. Vsega pač ne moreš imeti. Zdaj smo tukaj, kjer smo, in prav je tako! Veliko časa smo na poti in celo lani, ko ni bilo tako pestre sezone, si je bilo treba iti ogledovat etape, iti na višinske priprave, zdaj, ko se vse vrača v normalnost, pa je tega še več. Čeprav smo manj časa v Sloveniji, to ne pomeni, da nismo povezani z našo domovino, kamor se z največjim veseljem vračamo, in po olimpijadi se spet naslikamo doma.