Londonsko razvajanje Katarine Čas (Suzy)

Po napornem delu se prileže sprostitev. Katarina Čas jo najde tudi med druženjem z angleško srenjo. Pri tem ni sama, ampak ji družbo dela še ena Slovenka. Leilo smo spoznali kot voditeljico glasbene oddaje Videospotnice in hitro je pritegnila našo pozornost.

Sprva z lepoto, kmalu za tem je pokazala tudi bolj arogantno plat, ki ji na novi poti ni najbolje koristila. Zato se je morala prilagoditi na življenje v tujini. Za dom si je izbrala London, priimek Bdeir spremenila v Bartell in se posvetila slikarstvu. Samozavestno si utira pot med prepoznavne umetnice, pri čemer jo spodbuja tudi igralska prijateljica. S Časovo v dvoje spoznavata družbo pomembnih in vplivnih in se trudita povzpeti čim višje na zvezdniški lestvici.

Katarina je seveda že uresničila svoje sanje s hollywoodskimi projekti, Leila na svojo veliko priložnost še čaka.