Ločitev ni izključena

Princesa Charlene Monaška je po ascendentu bikica, a ker je njena vladarica Venera v vodnarju, je prej nemirna in brez obstanka kot stabilna in prizemljena, kot bi pričakovali od tega znamenja. Njena karta je zanimiva, saj je v njej močno poudarjena uranovska energija, ki prinaša veliko potrebo po svobodi, odprti zvezi oz. nevezanosti. Moderna je, napredna, samosvoja, ekscentrična individualistka. Uran, planet, ki razdira, končuje in dela revolucijo, je v partnerski hiši. To ne prinaša le večje možnosti ločitve, ker je v kvadratu z Luno, vladarico 3. hiše, niso izključene niti psihične težave ...