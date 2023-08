Po dobrem letu popolne blaženosti zakonskega življenja se enainštiridesetletna Britney Spears in njen devetindvajsetletni mož Sam Asghari razhajata. Novica je udarila kot strela z jasnega, čeprav njuni prijatelji pravijo, da sta imela že nekaj mesecev težave. Par je bil sicer skupaj od leta 2016 in fitnes trener ji je pogumno stal ob strani, tudi ko se je borila za prekinitev skrbništva, ki je trajalo kar trinajst let. Ko je okusila svobodo, je Britney naznanila nosečnost, a kmalu zatem tudi žalovala zaradi spontanega splava. Na njuni poroki je bila vsa hollywoodska smetana, od Madonne do Par...