Ljudje, ki se preveč razdajajo (Suzy)

Tako ravnanje lahko traja vse življenje, celo ne da bi se tega zavedali, predrami pa jih pogosto bolezen, ki jih prisili, da se ukvarjajo s sabo in s svojimi potrebami, pravi Antonija Krajnc.

Če je opomin dovolj in se zavedajo svojih napak in nesmisla odrekanja na račun drugih, spremenijo način življenja in se pozdravijo. Telo jim vrne pozornost z zdravjem in razpoloženjem. Gre namreč za to, da se izčrpavajo in razsipavajo svojo vitalno energijo. Če ne dojamejo, kaj počnejo, nadaljujejo, a se žrtvujejo avtomatično, brez ljubezni do svojih skrajnih meja. Naučiti se morajo loviti ravnovesje med potrebami drugih in svojimi.

»Videti sebe pomeni vrniti se k sebi, v svoje oči, gledati sebe z bližine. Potrebna je intuicija, 'kozmični pogled'. Navadno je to težja pot, a če je pravilna, je tudi zelo pravična,« pravi.