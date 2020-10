Ne le Šmarna gora

Metko Albreht najbolj poznamo po drugem ljubljanskem rekreativnem projektu, leta 2011 pa je tekla tudi na maratonu.

Ne le tekači, tudi številni navijači, starši in otroci, tako iz Ljubljane kot drugih koncev Slovenije in sveta, se že od leta 1996 vsakega oktobra veselijo ljubljanskega tekaškega dogodka.Ta v treh dneh poživi že tako pisano jesen z vrsto tekaško obarvanih dejavnosti in dogodkov ter poskrbi za zalogo dobre volje za vso zimo. Nič čudnega torej, da se ga je skoraj vsako leto udeleževalo vedno več tekačev, med njimi pa ni manjkalo znanih obrazov – eden najbolj zvestih je bil gotovo predsednik republikeLetos Ljubljanski maraton v živo zaradi epidemije odpade, upamo pa, da vam bodo njegovo vzdušje vsaj malce pričarali ti utrinki iz preteklih 24 let.