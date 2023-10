Ljubiteljica živali, narave in glasbe (Suzy)

Letošnje leto bo Tjaši Žgavec zagotovo ostalo v lepem spominu, saj je sredi poletja uradno postala pevka ansambla Mitja kvintet.

»Vse se je začelo spomladi, ko sem po naključju zasledila objavo na facebook strani Mitje Mastnaka, da išče pevko in sprejema prijave na avdicijo. Nisem si sicer niti približno predstavljala, da bi lahko bila kdaj del te zasedbe, kljub temu pa sem se odločila, da jim pošljem nekaj svojih posnetkov. Na moje presenečenje me je Mitja v zelo kratkem času poklical in predlagal, da se srečava še v živo. Od takrat naprej se je vse odvijalo zelo hitro. Dal mi je nekaj skladb in mi naročil, naj jih 'zvadim', nato mu pošljem posnetke, zraven pa dodal še ogromno koristnih napotkov za moje petje,« nam razloži, kako je pristala v Mitja kvintetu.

Ponosno obleče narodno nošo. FOTO: osebni arhiv

Čutila ogromno odgovornost

Kmalu za tem je že prišlo povabilo, da bi z ansamblom posnela skladbo, potem pa se bodo odločili, kako naprej. »Šlo je za prelep valček z naslovom Za lepši dan, ki je hkrati edina Mitjeva avtorska skladba. Po snemanju te skladbe je Mitja javno objavil, da sem postala članica njegovega kvinteta, kar si štejem v veliko čast,« razkriva simpatična Tjaša in prizna, da je hkrati čutila ogromno odgovornost. Do takrat je namreč pela le pri priložnostnem kvintetu, le občasno se je pridružila ansamblu Javor, ki ga vodita njena oče in mama, Blaž in Florjana Žgavec.

Pevka z mamo Florjano in očetom Blažem FOTO: osebni arhiv

Prvi uradni nastop Mitje kvinteta s Tjašo se je zgodil 23. julija, šlo je za gasilsko veselico na Okiču (Vrh pri Boštanju). »Fantje so me zelo lepo sprejeli medse. Gre za same odlične glasbenike in srčne ljudi. Takrat smo si šteli v čast, da smo na željo obiskovalcev skoraj celotno veselico odigrali z narodnozabavnim programom in le sedmimi zabavnimi skladbami,« se z radostjo spominja prvega nastopa Tjaša, ki s ponosom obleče narodno nošo.

Otroštvo prepleteno z narodnozabavno glasbo

Poleg glasbe pa obožuje živali in naravo. Je študentka Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, zato čas, ki ga ne preživi na odru ali vajah, preživi za knjigami. Letošnjo jesen je že prestopila prag 5. letnika fakultete in upa, da ji bo šlo še naprej vse po načrtih. Seveda je bilo že njeno otroštvo vseskozi prepleteno z narodnozabavno glasbo, ki jo je veliko poslušala po radiu, prek zgoščenk in kaset.

»Vedno sem bila zelo ponosna na starše in sem uživala, kadar sem imela priložnost iti z njimi na kakšno veselico. Hkrati sta bila oče in mama ob vikendih pogosto odsotna, kar ni bilo vedno lepo. In medtem ko so se drugi otroci radi pohvalili, kje vse so bili s starši na nedeljskih izletih, sem bila jaz pogosto sama doma, ob nedeljah dopoldne pa sem morala biti čim bolj tiho, saj sta takrat običajno spala, ker sta se v jutranjih urah vrnila domov s celonočnih igranj. A sem se na to navadila in se zaposlila drugače. Večino časa sem preživela pri starih starših, na kmetiji, kjer sem vzljubila živali in naravo,« pravi.

Tjaša je velika ljubiteljica živali. FOTO: osebni arhiv

V življenju ima še veliko načrtov in sanj, za katere upa, da se ji bodo uresničile. Ena velika želja se ji je uresničila že, ko se je pridružila priznanemu Mitja kvintetu. Trenutno s fanti že snemajo nove skladbe za zgoščenko, ki jo bodo kmalu predstavili poslušalcem. Ansambel Mitja kvintet, v katerem so poleg vodje Mitje Mastnaka in pevke Tjaše Žgavec moči združili še Matej Mastnak, Mitja Skočaj, Jan Zver, Žan Trupej, Žan Stres in Samuel Volasko, je konec septembra za valček Za lepši dan posnel tudi videospot.